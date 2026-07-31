İran ve Haşdi Şabi arasında önemli görüşme

Haşdi Şabi Medya Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Haşdi Şabi Başkanı Falih el-Feyyad, İran’ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Al-ı Sadık ile bir araya geldi.

Görüşmede, Irak ile İran arasındaki ikili ilişkilerin, özellikle güvenlik alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi yollarının ele alındığı belirtildi. Tarafların, bölgedeki hızlı gelişmeleri değerlendirdiği ve bölgede güvenliğin ve istikrarın korunması adına koordinasyonun sürdürülmesinin önemine vurgu yaptığı kaydedildi.

Öte yandan Feyyad, ABD ve Suudi Arabistan’ın Irak topraklarına yönelik saldırılarında şehit olan İranlı askeri danışmanlar için İran hükümeti ve halkına taziyelerini iletti.

Irak’ın çeşitli bölgelerinde Haşdi Şabi mevzilerine yönelik gerçekleştirilen saldırıların “Irak’ın egemenliğinin ihlali” olduğunu belirten Feyyad, bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.