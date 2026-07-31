İran Ordusu: ABD'nin Kuveyt'teki Ahmed el-Cabir Üssü İHA'larla vuruldu

İran Ordusu Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD ordusunun İran topraklarına yönelik gerçekleştirdiği son saldırılara ve özellikle Kaşm Adası’ndaki bir sivil yerleşim birimini hedef alan saldırıya yanıt olarak, Kuveyt’teki Ahmed el-Cabir Üssü’nün İHA’larla vurulduğu duyuruldu.

"Saika Operasyonu"nun 27. aşaması kapsamında gerçekleştirildiği belirtilen misilleme saldırısında, ABD ordusuna ait “savaş uçağı hangarları”, “uydu haberleşme sistemleri” ve “ekipman depolarının” kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) vurulduğu ifade edildi.

Açıklamada, Kuveyt’teki Ahmed el-Cabir Üssü’nün, ABD ordusunun bölgedeki hava operasyonları ve gözetleme faaliyetlerinde kritik bir rol oynadığı, lojistik destek açısından hayati bir merkez konumunda olduğu vurgulandı.

İran Ordusu, Kaşm Adası’ndaki sivil hedeflere yönelik saldırıyı “insani ilkelerin açık bir ihlali” ve “savaş suçu” olarak nitelendirerek şiddetle kınadı.