Azerbaycan'ın da yer aldığı “Birleştik-2024” tatbikatı sona erdi

Azerbaycan medyasına göre; Tatbikat, Kazakistan’ın Oymaşa Tatbikat Alanı ve Hazar Denizi kıyısındaki Tokmak Burnu'nda düzenlendi. Tatbikata 4 bin askeri personel ve 700 askeri araç katıldı.

Kara ve hava keşif grupları, ordu ve cephe havacılık birimleri, deniz özel kuvvetleri, topçu ve tank birlikleri iştirak ettiği tatbikat bugün sona erdi.

Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan olmak üzere dört Orta Asya cumhuriyetinin yanı sıra Azerbaycan'ın da yer aldığı tatbikata Türkmenistan katılmadı.