  1. Azerbaycan
17 Tem 2024 17:05

Azerbaycan'ın da yer aldığı “Birleştik-2024” tatbikatı sona erdi

Azerbaycan'ın da yer aldığı “Birleştik-2024” tatbikatı sona erdi

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan silahlı kuvvetlerinin katıldığı “Birleştik-2024” tatbikatı sona erdi.

Azerbaycan medyasına göre; Tatbikat, Kazakistan’ın Oymaşa Tatbikat Alanı ve Hazar Denizi kıyısındaki Tokmak Burnu'nda düzenlendi. Tatbikata 4 bin askeri personel ve 700 askeri araç katıldı.

Kara ve hava keşif grupları, ordu ve cephe havacılık birimleri, deniz özel kuvvetleri, topçu ve tank birlikleri iştirak ettiği tatbikat bugün sona erdi.

Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan olmak üzere dört Orta Asya cumhuriyetinin yanı sıra Azerbaycan'ın da yer aldığı tatbikata Türkmenistan katılmadı.

News ID 1918602

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler