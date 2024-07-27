Türkmenistan Dışişleri Bakanı Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılacak

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bu ülkenin Dışişleri Bakanı Raşit Meredov'un Tahran'ı ziyaret etme talimatını imzaladı.

Berdimuhammedov, Dışişleri Bakanı Raşit Meredov'un Tahran ziyareti talimatını imzalarken, İran'ın, Türkmenistan'ın en yakın komşularından ve ortaklarından biri olduğunu kaydetti.

Türkmenistan Cumhurbaşkanı, daha önce Mesut Pezeşkiyan 'ı İran'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin zaferinden dolayı tebrik etmişti.

İran’da yeni seçilen Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin töreni 30 Temmuz'da yapılacak.

Pezeşkiyan 5 Temmuz cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanarak İran'ın yeni cumhurbaşkanı olarak seçilmişti.

Leyla Ferahani