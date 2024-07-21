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21 Tem 2024 19:54

Pakistan Başbakanı Şerif Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılacak

Pakistan Başbakanı Şerif Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılacak

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran'da cumhurbaşkanı seçilen Mesut Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılacak.

İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı'na (IRNA) konuşan Pakistanlı kaynak, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in, İran'da cumhurbaşkanı seçilen Mesut Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere Tahran'ı ziyaret edeceğini açıkladı.

Pezeşkiyan'ın mazbata töreni tarihi belli oldu

14'üncü cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Mesut Pezeşkiyan'ın mazbata töreni 28 Temmuz'da yapılacak.

Pezeşkiyan'ın yemin töreni 30 Temmuz'da yapılacak

İslami Şura Meclisi Başkanlık Divanı üyelerinden Hüccetül-İslam Alirıza Selimi, Mesut Pezeşkiyan'ın yemin törenin tarihinin belirlendiğini ifade ederek, "Yapılan planlara göre Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın yemin töreni 30 Temmuz'da yapılacak" demişti.
 

News ID 1918686

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