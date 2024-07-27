ABD'li kuruluşlardan Biden'a mektup: İsrail'i silahlandırmayı durdurun!

Katar merkezli El Cezire Televizyonu'na göre; ABD’de 75 kuruluş, Başbakan Joe Biden’a bir mektup göndererek, “İsrail’e yapılan tüm askeri yardımların derhal durdurulması” çağrısında bulundu.

Mektupta, ''Washington, Tel Aviv'e silah sevkiyatını durdurarak kalıcı bir ateşkes sağlanması için Binyamin Netanyahu'ya baskı uygulamalı.

ABD'den destek alan Netanyahu, tüm uyarılara bakmaksızın Gazze Şeridi'nde 15 bini çocuk 40 bin Filistinliyi öldürdü.'' ifadesi kullanıldı.

Söz konusu mektupta, Washington hükümetinin Gazze'de yapılan katliamı desteklemek yerine ABD'nin iç sorunlarına odaklanması gerektiği vurgulandı.