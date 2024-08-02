Bakıri ile Guterres arasında telefon görüşmesi

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.

Görüşmede Siyonist rejimin Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’ye yönelik suikastı ele alındı.

Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri bu görüşmede, Siyonist rejimin Tahran'da İsmail Heniyye’ye yönelik terör eyleminin, İran İslam Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğünü ve ülkenin ulusal egemenliğini ihlal etmenin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası barış ve istikrarı da tehlikeye attığını vurguladı.

Bakıri, İran’ın, cani Siyonistleri cezalandırmak için kendini savunma hakkını saklı tuttuğunu belirtti.

ABD ve Avrupa ülkelerinin Tahran'da İsmail Heniyye suikastının kınanmasını engellemeye yönelik eylemlerini kınayan Bakıri, Siyonist rejimin bu saldırgan eyleminin bölgenin barış ve istikrarını tehlikeye atacağını bildirdi.

Bakıri, uluslararası toplumun küresel barış ve istikrarın korunması için bu suç rejimine karşı durması gerektiğini vurguladı.

Bakıri, Siyonist rejimin suç eylemlerini kınamak için İran İslam Cumhuriyeti'nin önerisi üzerine İslam İşbirliği Teşkilatı dışişleri bakanları arasında acil bir toplantı yapılması gerektiğine vurgu yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ise, yayınladığı bildiride Tahran ve Beyrut’un güneyinde Siyonist rejimin saldırılarını kınadığını belirterek, Uluslararası Hukuk'a göre İran İslam Cumhuriyeti'nin ulusal güvenlik ve toprak bütünlüğü ihlallerine karşı meşru savunma hakkına sahip olduğunu belirtti.

Guterres ayrıca Lübnan'da geniş çaplı bir savaş olasılığı ve bunun etkileri ve sonuçları konusundaki endişelerini de dile getirdi.