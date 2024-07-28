İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan mazbatasını aldı

İran'ın başkenti Tahran'da İmam Humeyni Hüseyniyesi'nde düzenlenen mazbata törenine İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei’nin yanı sıra İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhammed Muhbir, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsin Ejei, eski cumhurbaşkanlarından Hasan Ruhani ve diğer üst düzey yöneticiler katıldı.

Törende İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi’nin 14. dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin raporu sunmasının ardından Ayetullah Hamanei, Pezeşkiyan’ın cumhurbaşkanlığını onaylayarak mazbatasını teslim etti.

Mesut Pezeşkiyan, 5 Temmuz’da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini’nin ikinci turunda toplam 30 milyon 530 bin 157 oydan aldığı 16 milyon 384 bin 403 oyla İran'ın 9'uncu Cumhurbaşkanı seçilmişti.