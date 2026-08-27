İslam Devrimi Muhafızları Ordusu İstihbarat Teşkilatı; birlik ve merhamet peygamberinin doğum gününü kutlarken, İran milletinin Amerikan zorbalığına karşı verdiği kahramanca savaşlarda şehit düşen tüm kahramanları ve şehit Ayetullah Hamaney'i, saygıyla andı.

Ordunun bildirisinin bir bölümünde şu ifedelere yer verildi:

kötü niyetli düşmanla yürütülen kader belirleyici mücadeleye dair hazırladığı beyanını İran halkına şu sözlerle ilan etmiştir:

İran Halkına Selam

Sizin tarih yapıcı varlığınız; meydan, sokak, diplomasi ve hizmet alanlarındaki sarsılmaz birliğiniz, Amerikan-Siyonist planına karşı 200 günlük bir direnişi mümkün kılmıştır. Öyle ki, Amerikan istihbarat kurumlarının değerlendirmeleri şu noktaları açıkça teyit etmektedir:

1- İran egemenliğini ve direniş güçlerini koruma ve varlığını sürdürme aşamasını büyük bir güçle geride bırakmıştır.

2- İran, ulusal dayanıklılığını (rezilyansını) pekiştirmekte ve yükseltmektedir.

3- İran İslam Cumhuriyeti’nin asimetrik yetenekleri korunmuş; Amerika ise İran üzerinde iradesini dayatma konusunda aciz kalmıştır.

4- İran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki hakimiyeti devam etmektedir.

5- İran artık yalnızca karşı tarafın saldırılarına yanıt veren bir konumda değildir; aksine stratejik inisiyatif alarak savaşın zamanı, mekânı ve maliyeti üzerinde etki oluşturma yönünde ilerlemektedir.

Bu doğrultuda ABD, İsrail ve İngiltere’nin de içinde bulunduğu bir istihbarat komitesi, İran’a karşı yapılan ‘Hama’i Öfke’ operasyonunu inceledi. Bu inceleme sonucunda, düşman tarafı askeri saldırılarla İran’da rejim değiştiremeyeceklerini’ (stratejilerinin başarısız olduğunu) itiraf etti.