Rızai: İran, ABD'ye güvenmiyor

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Tümgeneral Muhsin Rızai, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülke arasındaki dostane ve kardeşçe ilişkilere vurgu yaparak ABD'nin İran'a yönelik her türlü düşmanca eylemine karşı uyarıda bulundu.

Rızai, İran-Katar ilişkilerine değinerek, "İran, zor zamanlarda ve güç koşullarda Katar'ın yanında olmuştur; iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının altını çiziyoruz" ifadelerini kullandı.

İran'ın ABD'ye güvenmediğini belirten Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri, "Amerikalılar defalarca diplomasiye ve müzakere süreçlerine ihanet etmişlerdir" diye ekledi.

Rızai konuşmasının devamında ABD'ye şu uyarıyı yaptı: "Eğer ABD, İran'a karşı bir kötülük eylemine girişirse, onların askeri ve ekonomik çıkarlarına tarihe geçecek bir yıkım yaşatacağız."

Hürmüz Boğazı konusuna da değinen Rızai, "ABD, öncelikle İran'ın şartlarını yerine getirme doğrultusunda somut adımlar atmalıdır; İran ancak bu takdirde Hürmüz Boğazı'nı açacaktır" dedi.