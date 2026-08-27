AK Parti, Trump’ın Washington'daki ‘En Güçlü Lobici’si olarak anılan Ballard Partners’la anlaştı

Ak Parti Hükümeti, Washington’da ilginç bir lobi anlaşmasına imza attı, Başkan Donald Trump’ın seçim kampanyasında en çok bağış toplayan isimlerden biri olan Brian Ballard tarafından yönetilen ‘Ballard and Partners’ şirketiyle masraflar hariç ayda ‘200 bin dolara’ anlaştı.

8 Ağustos’ta Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Brian Ballard’ın imzaladığı anlaşma, bir yıl (14 Ağustos 2027 tarihine kadar) geçerli olacak.

Şirketin AKP Yönetimiyle işbirliği yeni değil.

Türkiye, Trump'ın ilk döneminde, 2017 yılında, Ballard Partners ile Halkbank davası için ayda ‘125 bin dolara’ dolarlık bir sözleşme imzalamıştı. Şirket, iki yıldan fazla devam etti, yaklaşık ‘2 milyon dolar’ kazanmış, ancak aniden sözleşmeyi tek taraflı sonlandırmıştı.

Şirketin AKP Hükümetiyle yeniden anlaşma yapması üzerine bazı görüşler ortaya atıldı. Anlaşmayla 2019 yılında Rus yapımı S-400 hava savunma sistemini satın alması üzerine Trump Yönetimi’nin uyguladığı Caatsa yaptırımıyla çıkarıldığı F-35 savaş uçağı programı ve savunma sanayiine uygulanan yaptırımları kırmayı amaçladığı öne sürülüyor.

Ancak bu görüş Başkan Trump’ın Türk Hükümeti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili yaptığı son açıklamalarla çelişiyor. Trump’ın son zamanlarda yaptığı Erdoğan’la ilgili övgü dolu sözler iki yönetim arasında sorun olmadığını gösteriyor. Ayrıca Trump’ın F-35 savaş uçaklarıyla ilgili olumlu açıklamaları da basına yansıdı.

Trump, Türkiye'ye F-35 satışı konusunda Yahudi Lobisine bile kafa tuttu. ‘ABD'nin ne satması gerektiğini kimse bana söyleyemez’ dedi.

Türkiye’nin F-35 programına dönüşü, 7 Temmuz’da Ankara’da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleştirilen görüşmede de gündeme gelmişti.

Erdoğan, Türkiye için üretilen F-35A savaş uçaklarını hatırlatarak zirveden olumlu bir karar çıkmasını beklediklerini açıklamıştı.

Trump, Türkiye’ye F-35 satışının değerlendirileceğini belirterek, ‘F-35’ler bildiğiniz gibi en iyi uçaklar ve bu almamız gereken bir karar. Neden olmasın ki? Çünkü Türkiye ile çok iyi bir ilişkimiz var’ demişti.

Türkiye için çalışan Ballard Partners ekibinde, İstanbul’da oturan eski Büyükelçi Matthew Bryza ve eski Demokrat Florida Temsilciler Meclisi Üyesi Robert Wexler da bulunuyor.

Wexler aynı zamanda Washington'daki S. Daniel Abraham Orta Doğu Barış Merkezi'nin başkanlığını yürütüyor ve İsrail yanlısı çevrelerle olan bağlantılarıyla biliniyor.

kaynak: Cumhuriyet