Hürmüz Boğazı’nda Mayın Temizliği Gündemde: Doha ile Tahran’dan Gerilimi Düşürme Teması

Katar Dışişleri Bakanlığı, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani’nin Tahran’da İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamaya göre Al Sani ve Erakçi, bölgesel gerilimin azaltılmasına yönelik çabaları ve diyalog için uygun zeminin oluşturulmasını ele aldı.

Görüşmede ayrıca, Hürmüz Boğazı üzerinden ortak ve geçici bir deniz taşımacılığı koridoru oluşturulmasına ilişkin önerilen geçici çerçeve üzerindeki müzakereler değerlendirildi.

Tarafların, Hürmüz Boğazı’ndaki mayınların temizlenmesini hedefleyen ortak bir projenin uygulanmasına yönelik olası iş birliğini de görüştüğü bildirildi.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani, komşu ülkelerin egemenliğine saygı gösterilmesi ve deniz seyrüsefer özgürlüğünün korunmasının gerekliliğini vurguladı. Al Sani ayrıca, gerilimi düşürme çabalarının sürdürülmesi ve anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözülmesinin önemine dikkat çekti.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ise Katar’a, tansiyonu düşürmeye yönelik devam eden girişimleri ve diyaloğa verdiği destek nedeniyle teşekkür etti.