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28 Tem 2024 13:46

Gazze'de şehit sayısı 39 bin 324'e yükseldi

Gazze'de şehit sayısı 39 bin 324'e yükseldi

Gazze Sağlık Bakanlığı, işgalci siyonistlerin geçen yıl 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda Gazze'deki güncel şehit ve yaralı sayısına ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

7 Ekim'den bu yana Gazze'de Filistinli şehit sayısının 39 bin 324'e, yaralıların sayısının ise 90 bin 830'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, Siyonist Rejim ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 3 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 66 Filistinlinin daha şehit olduğu, 241 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, çok sayıda mağdurun halen enkaz altında, yollarda olduğu ancak işgalci rejimin, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin onlara ulaşmasını engellediği belirtildi.

News ID 1918837

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