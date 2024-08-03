Gazze'de can kaybı 39 bin 550

Siyonist rejim Gazze Şeridi’nde sivilleri 302 gündür katlediyor. Bölgede yoğun saldırılarına devam eden Siyonist rejim ordusunun kanlı saldırıları nedeniyle bilanço günden güne artıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, son 48 saatte düzenlenen 6 saldırıda 70 Filistinlinin şehit olduğu, 152 Filistinlinin ise yaralandığını belirtti.

Bölgede 7 Ekim’de başlayan saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, şehit sayısının 39 bin 550’ye, yaralananların sayısının ise 91 bin 280’e yükseldiği aktarıldı.