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3 Ağu 2024 14:48

Gazze'de can kaybı 39 bin 550

Gazze'de can kaybı 39 bin 550

Siyonist rejimin 302 gündür yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi’nde şehit sayısı 39 bin 550’ye, yaralı sayısı ise 91 bin 280’e yükseldi.

Siyonist rejim Gazze Şeridi’nde sivilleri 302 gündür katlediyor. Bölgede yoğun saldırılarına devam eden Siyonist rejim ordusunun kanlı saldırıları nedeniyle bilanço günden güne artıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, son 48 saatte düzenlenen 6 saldırıda 70 Filistinlinin şehit olduğu, 152 Filistinlinin ise yaralandığını belirtti.

Bölgede 7 Ekim’de başlayan saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, şehit sayısının 39 bin 550’ye, yaralananların sayısının ise 91 bin 280’e yükseldiği aktarıldı.

News ID 1919053

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