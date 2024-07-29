Putin ile Pezeşkiyan Ekim ayında görüşebilir

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, BRICS’in yeni üyelerinden biri olan İran'ın Ekim ayında Rusya'nın Kazan kentinde yapılması planlanan zirveye davet edildiğini belirterek, "İran'ın yeni cumhurbaşkanının bu zirveye gelmesini umuyor ve kendisini görmekten mutluluk duyacağız. Putin BRICS zirvesinde Pezeşkiyan ile buluşmaya hazırlanıyor” ifadelerinde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Putin 8 Temmuz'da İranlı mevkidaşını seçimlerdeki zaferinden dolayı tebrik etmişti.

Pezeşkiyan bu telefon görüşmesinde Rus mevkidaşına, Kazan'daki BRICS Liderleri Zirvesi sırasında Tahran ile Moskova arasındaki stratejik işbirliği taslağını imzalamaya hazır olduğunu bildirmişti.