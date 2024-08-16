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16 Ağu 2024 18:50

Putin, Azerbaycan yolcusu

Putin, Azerbaycan yolcusu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 18-19 Ağustos'ta Azerbaycan'ı ziyaret edeceği açıklandı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, pazar günü resmi ziyaret için Azerbaycan'a gidecek.

Kremlin, Putin'in Bakü'deki temasları sırasında Rusya ve Azerbaycan arasındaki stratejik ortaklık ve müttefiklik ilişkilerinin yanı sıra uluslararası ve bölgesel güncel konuların masaya yatırılacağını belirtti.

Kremlin, ziyaretin sonunda Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ortak bildiri kabul edeceğini, Rus ve Azeri heyetlerin hükümetler arası belgeler ile çeşitli belgeleri imzalayacağını kaydetti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Nisan ayında Moskova'yı ziyaret ederek Putin'le bir görüşme gerçekleştirmişti.

Putin ve Aliyev, geçen ay Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesi marjında bir araya gelmişti.

Kaynak: Sputnik

News ID 1919371

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