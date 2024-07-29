Pezeşkiyan’ın yemin töreni ile ilgili son açıklama

İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan dün mazbatasını İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei’den alarak cumhurbaşkanlığı görevini resmen devraldı.

Mesut Pezeşkiyan’ın yemin töreni yarın (30 Temmuz) İslami Şura Meclisi’nde yapılacak

Pezeşkiyan’ın yemin törenine 70'ten fazla ülke ve 600 yerli ve yabancı gazeteci katılacak.

Yemin töreninde Tacikistan, Türkmenistan, Orta Afrika, Pakistan, Suriye, Sırbistan, Küba, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ve Gine-Bissau ülkelerinden cumhurbaşkanı ve başbakan düzeyinde yetkililer hazır bulunacak.

Bu törene Rusya, Cezayir, Belarus, Kazakistan, Özbekistan, Malezya, Irak, Burkina Faso, Uganda, Komorlar, Mali, Sri Lanka, Senegal, Kuzey Kore meclis başkanları katılacak.

Ayrıca BAE, Lübnan, Ürdün, Myanmar, Zimbabve, Kırgızistan, Brezilya, Maldivler ve Gabon’dan da başkan yardımcısı ve başbakan yardımcısı düzeyinde yetkililerin katılacağı kesinleştirilmiştir.

Tanzanya, Nijer, Venezuela, Bahreyn, Yemen, Libya, Mısır, Sudan, Bolivya, Kuveyt, Moritanya, Myanmar, Kongo, Gambiya ve Eritre de dışişleri bakanları düzeyinde yetkililerin törene katılacağını bildirmiştir.

Hindistan, Nikaragua, Nijer, Gana, Bulgaristan, İzlanda, Tunus, Macaristan, Kolombiya, Ekvador, Meksika, Şili, Uruguay, Malta ve Sierra Leone gibi diğer ülkeler de bu etkinliğe bakanlarını veya büyükelçilerini gönderecek.

Yemin törenine ayrıca OIC, APA, ECO, D8, PUIC, IORA, Şanghay vb. uluslararası kuruluşların genel sekreterleri de katılacak.