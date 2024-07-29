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29 Tem 2024 10:30

Siyonist Bakan Katzʼdan Erdoğan'a "Saddam Hüseyin" benzetmesi

Siyonist Bakan Katzʼdan Erdoğan'a "Saddam Hüseyin" benzetmesi

Siyonist Rejim Dışişleri Bakanı Katz, "Erdoğan Saddam Hüseyin'in izinden gidiyor ve İsrail'e saldırı tehdidinde bulunuyor. Ona müsaadenizle Saddam’ın akıbetini hatırlatayım" diyerek Erdoğan'ı tehdit etti.

MilliGazete'de yer alan habere göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Rize İl Teşkilatı toplantında yaptığı konuşmada 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 10 binlerce masum Filistinlinin ölümüne yol açan İsrail'i hedef aldı.

Erdoğan'ın "Biz nasıl Karabağ’a girdiysek biz nasıl Libya’ya girdiysek bunun aynısını onlara da yaparız" sözleri İsrail'de korku ve paniğe yol açtı.

Siyonist Rejim Dışişleri Bakanı İsrael Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "Saddam Hüseyin"e benzeterek tehdit savurdu. Katz'ın açıklaması şu şekilde:

“Erdoğan Saddam Hüseyin'in izinden gidiyor ve İsrail'e saldırı tehdidinde bulunuyor. Ona müsaadenizle Saddam’ın akıbetini hatırlatayım.”

News ID 1918856

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