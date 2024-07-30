Guterres’ten Pezeşkiyan’a tebrik mesajı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Mesut Pezeşkiyan’a gönderdiği bir mesajda kendisini İran cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı tebrik ederek, İran’ın yeni hükümetiyle işbirliği yapmaya hazır olduğunu duyurdu.

İran’ın bölgedeki önemli rolüne işaret eden Guterres, İran’ın bölgesel krizlerin çözümünde ve bölge ve bölge ötesi için tehdit oluşturabilecek yeni çatışmaların önlenmesinde rol oynaması çağrısında bulundu.

Guterres ayrıca Birleşmiş Milletler'in, İran İslam Cumhuriyeti'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma çabalarını sürekli destekleme kararlılığını da vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres ilaveten Pezeşkiyan’a yeni görevinde başarılar diledi.