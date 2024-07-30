Pezeşkiyan, Filistin İslami Cihad Lideri Nahale ile görüştü

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, yemin töreni için Tahran’a gelem Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nahale ile görüştü.

İran'ın, Filistin milleti de dahil olmak üzere mazlumların savunulması davasına ve Kudüs'ün özgürlüğü davasına destek verme konusundaki tutum ve politikalarının hükümetlerin değişmesiyle değişmeyeceğini belirterek, “Filistin milletinin davasına tüm gücümüzle destek vermeye devam edeceğiz ve hiçbir faktör bu yöndeki irademizi bozamaz” dedi.

İslam ülkeleri arasında uyum sağlamak için daha fazla çaba gösterilmesi ve Gazze’deki suç ve soykırımı durdurmak için Siyonist rejime baskı yapılması gerektiğini vurgulayan Pezeşkiyan, “İran önümüzdeki dönemde de tüm bağımsız ve özgürlükçü ülkelerle bu cani rejime karşı diplomasiyi ilerletmeye çalışacak ve bu rejimin insanlık karşıtı suçları karşısında Filistinli kardeşlerini yalnız bırakmayacaktır” ifadelerinde bulundu.

Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nahale de Filistin halkının İran'ın desteğini asla unutmayacağını belirterek, “Bugün Gazze'deki mazlum Filistinlilere yardım, hatta gıda ve ilaç ulaştırılması için tüm yollar kapalıyken, Siyonistlere ekipman ve silah dahil her türlü yardımın gönderilmesi için tüm yollar açık ancak Filistinlilerin direnişi sürüyor” dedi.