Pezeşkiyan ve Macron bölgedeki gelişmeleri görüştü

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yaklaşık bir saat süren telefon görüşmesinde İran ile Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Pezeşkiyan, Tahran-Fransa ilişkilerine değinerek, İran'ın Fransa ile karşılıklı güvene dayalı ilişkileri geliştirmeye hazır olduğunu belirtti.

İran’ın nükleer anlaşmaya imza atan tarafların tüm taahhütlerinin yerine getirilmesi ve İran milletine yönelik uygulanan yaptırımların durdurulması için müzakerelere devam etmeye hazır olduğunu kaydeden Pezeşkiyan, ''Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun 15'ten fazla raporuna göre, İran 2015 tarihli nükleer anlaşmanın tüm taahhütlerini yerine getirmiş, ancak Amerikalılar taahhütlerini yerine getirmeden tek taraflı olarak anlaşmadan çekilip İran milletine ek yaptırımlar uygulamıştır.’’ dedi.

Lübnan'ın güney sınırlarında artan gerilimden büyük endişe duyduğunu dile getiren Pezeşkiyan, "Siyonist İsrail’in Lübnan'a saldırması büyük hata olur ve Siyonistlere çok kötü sonuçlar doğuracaktır.’’ diyerek İsrail’i uyardı.

Pezeşkiyan, Gazze’de devam eden sivil katliamlar hakkında, ''75 yılı aşkın süredir Filistin topraklarını işgal eden siyonistler, Filistin halkına karşı uluslararası hukuku ihlal eden eylemlerini sürdürüyor.’’ diye konuştu.

İran İslam Cumhuriyeti'nin Gazze'deki krizin çözümü ve bölgede barış ve istikrarın tesisi için elinden geleni yapacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, diğer ülkelerin de mazlum Gazze halkına karşı sorumluluklarını yerine getirmesini umduğunu ifade etti.

Macron da İran Cumhurbaşkanı seçilen Pezeşkiyan’ı seçim zaferinden ötürü tebrik etti.

Pezeşkiyan hükümetinin dış politika yaklaşımını olumlu karşılayan Macron, ''Yeni dönemde İran'ın Fransa ve diğer Avrupa ülkeleriyle ilişkilerinin daha fazla gelişmesini temenni ediyorum.'' dedi.