Pezeşkiyan, Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı’nı kabul etti

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Yemin Töreni için Tahran'a gelen Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım'ı kbbul etti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan bu görüşmede Siyonist rejimin mazlum Gazze halkına karşı işlediği korkunç suçlara değinerek, bu suçlara ABD ve bazı Batılı ülkelerin destek vermesini insan hakları savunucularının sicilinde bir başka kara leke olarak nitelendirdi.



Pezeşkiyan, bugün İslam dünyasında Müslümanların birlik ve beraberlik içinde olmaları gerektiğine vurgu yaparak, "Eğer Müslümanlar Peygamber Efendimiz'in (sav) tavsiye ve emirleri doğrultusunda "yed-i vahide" (tek el) olsalardı, Siyonist rejim ve destekçileri mazlum ve Müslüman Filistin milletine karşı bu tür suçları işleyemezdi." dedi.



Pezeşkiyan, Müslüman ülkelerle ilişkileri güçlendirme ve geliştirmenin yanı sıra İslam toplumlarında yakınlaşma ve dayanışmayı artırma çabalarının hükümetinin dış politikasının öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, Siyonistlerin vahşetine karşı koymak ve bu rejimin Gazze'deki suçlarını durdurmak için İslam ümmetinin birliğinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım da bu görüşmede, Pezeşkiyan’ı İran’da yeni cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik ederek, kendisine yeni görevinde başarılar diledi.