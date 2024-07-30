Ayetullah Hamanei, Hizbullah heyetini kabul etti

İran İslami Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Cumurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın yemin töreni için Tahran'a gelen Hizbullah Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım ile görüştü.

Hizbullah'ın Aksa Tufanı’na yönelik politikasını ‘’mantıklı ve tedbirli’’ olarak nitelendiren Ayetullah Hamanei, bu politikanın aynı çerçevede devam etmesi gerektiğini vurguladı.

İslam Devrimi Lideri, Lübnan'daki çeşitli grupların direnişin kararlarına verdiği desteği, ''Hizbullah'ın Lübnan'ın siyasi yapısındaki başarısının bir işareti'' olarak değerlendirdi.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei, Şeyh Naim Kasım’dan Seyyid Hasan Narullah’a sıcak selamlarını iletmesini istedi ve ''Ona ve Lübnan direnişinin tüm komutanları ile üyeleri için her zaman dua ediyorum.’’ dedi.

Bu görüşmede Hizbullah yetkilisi de Lübnan'daki son gelişmeler ve işgal altındaki Filistin'in kuzey cephesindeki çatışmalara ilişkin bir rapor sundu.