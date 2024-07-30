Ayetullah Hamanei, Irak Başbakanı Sudani'yi kabul etti

İran İslami Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Cumurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın yemin törenine gelen Irak Başbakanı Muhammed Şiya es Sudani ve beaberindeki heyeti kabul etti.

Ayetullah Hamanei, on milyonlarca kişinin katılması beklenen Erbain etkinliklerinin muhteşem bir şekilde düzenlenmesi için Irak halkının ve hükümetinin sarfettiği çabaları takdir ederek, ''Irak halkının çok sayıda Erbain ziyaretçisini cömertçe ağırlaması ve Irak hükümeti ile yetkililerinin bu büyük törenin güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirleri çok önemli ve şaşırtıcıdır.'' dedi.

Şehit İbrahim Raisi döneminde İran ve Irak arasında imzalanan anlaşmalara dikkat çeken Ayetullah Hamanei, iki ülke arasındaki anlaşmaların ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

İslam Devrimi Lideri, Sudani hükümetinin Irak'taki sorunların çözümünde attığı adımlardan ve ülkedeki siyasi gruplar arasındaki mevcut koordinasyon ve işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başbakan Sudani, İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif’in de yer aldığı görüşmede, İran’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin başarılı geçmesini ve Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın seçilmesini tebrik ederek, ''İran ile Irak arasında yapılan anlaşmaların yeni dönemde hayata geçirilmesini umuyoruz.’’ ifadesini kullandı.

Irak Başbakanı ayrıca, İran’a Filistinlilere verdiği destek ve Siyonist İsrail'in Gazze'de işlediği suçlara ilişkin tutumundan dolayı teşekkür ederek, "Siyonist Rejim tüm uluslararası hukuk ve kırmızı çizgileri aşmıştır. Bağdat hükümeti olarak, Siyonistlerin savaş suçlarına karşı aynı tutumu benimseyen ülkelerle temas halindeyiz.’’ diye konuştu.