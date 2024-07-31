Heniyye'nin şehadeti Siyonist rejimin çöküşünü hızlandıracak

Mehr Haber Ajansı’na konuşan İranlı Dış Politika Uzmanı Muhsin Pakayin, "İsmail Heniyye'nin şehadet haberi çok acıdır. Dört şehidin babası olan kendisi de şehadeti hak etmiştir. Siyonist rejimin ajanları, Filistin'in kurtuluşu için işgalciye karşı mücadele eden mücahitlerin şehadetiyle Filistin halkının direnişi sürdürme motivasyonunu azaltamaz." dedi.

Pakayin,"Bugün Filistin halkı, Hamas ve direniş ekseninin iradesi Filistin bayrağını yüksekte tutmak için mücadeleyi sürdürmek ve İsrail'i yok etme cihadını devam ettirmektir. İsmail Heniyye’nin şehadeti direnişi bitiremez, aksine iradelerin daha güçlü, adımların daha sağlam ve Siyonist rejimin çöküşünün daha hızlı olmasına neden olacaktır." ifadelerinde bulundu.

Muhsin Pakayin, "Modern tarihin en azılı suçlusu Netanyahu ve kibirli Amerika dahil destekçileri, İsrail'in yok edilişini, Filistin'in zaferini ve bu bölgede yeni bir düzenin oluşmasını görecekler." diye konuştu.

Pakayin, "Amerika ve İsrail gibi İslam ve Filistin düşmanları bu tür suikastlerden faydalanamayacaktır. Bu şehidin kanı yerde kalmayacak ve onun yoluna dünya çapında daha güçlü bir şekilde devam edilecektir." diye konuştu.