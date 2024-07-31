Haşdi Şabi'den kınama

Irak'taki Haşdi Şabi güçleri, Babil'deki 47'nci tugaya düzenlenen hava saldırısını ve Hamas lideri İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğramasını şiddetle kınadı.

Haşdi Şabi’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Şer ve emeryalist güçler gün be gün vahşi saldırılara, kan dökmeye, ülkelerin egemenlik haklarını ihlal etmeye devam ediyor. Babil'in kuzeyinde Haşdi Şabi güçlerine yönelik düzenlenen vahşi saldırı ve Irak'ın egemenliğini ve onurunu savunmak için ulusal ve hukuki sorumluluklar almamızı, şeriatımıza göre hareket etmemizi ve yabancı güçlerin ülkemizden atılması yönünde acil bir karar almak için ortak çabalar yürütmemizi gerektiriyor.

Irak’taki saldırıların, işgal rejiminin İran'da Hamas lideri İsmail Heniyye’ye yönelik düzenlediği terör eylemiyle koordineli olarak yapılması, düşmanların bölgeyi ateşe verme ve savaşı genişletme yönündeki çirkin planlarını gösteriyor.’’

Haşdi Şabi ayrıca, Filistin halkına başsağlığı dileginde bulundu.

