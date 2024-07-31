Ayetullah Hamanei, Heniyye'nin cenaze namazını kıldıracak

İran İslam Devrim Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Tahran'da suikast sonucu şehit olan İsmail Heniyye'nin cenaze namazını kıldıracak.
Suikastle şehit edilen Hamas lideri İsmail Heniyye için ilk cenaze töreni perşembe günü Tahran'da düzenlenecek. Heniyye'nin naaşı daha sonra Katar'ın başkenti Doha'ya götürülecek.
İsmail Heniyye, Doha’da cuma günü düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.
Heniyye, İran'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Mesut Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bulunduğu Tahran'da suikaste uğramıştı.
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