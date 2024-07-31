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31 Tem 2024 16:20

İran Erkek Kılıç Milli Takımı, ABD takımını yenerek yarı finale yükseldi

İran Erkek Kılıç Milli Takımı, ABD takımını yenerek yarı finale yükseldi

2024 Paris Olimpiyat'larında mücadele eden İran Erkek Kılıç Milli Takımı, ABD takımını 44-45'e yenrek yarı finale yükseldi.

2024 Paris Olimpiyat'larında mücadele eden İran Erkek Kılıç Milli Takımı, ABD takımını 44-45'e yenrek yarı finale yükseldi.

Milli sporcular yarı finalde Macaristan'la karşı karşıya gelecek.

News ID 1918974

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