İran Erkek Kılıç Milli Takımı, ABD takımını yenerek yarı finale yükseldi

2024 Paris Olimpiyat'larında mücadele eden İran Erkek Kılıç Milli Takımı, ABD takımını 44-45'e yenrek yarı finale yükseldi.
Milli sporcular yarı finalde Macaristan'la karşı karşıya gelecek.
2024 Paris Olimpiyat'larında mücadele eden İran Erkek Kılıç Milli Takımı, ABD takımını 44-45'e yenrek yarı finale yükseldi.
2024 Paris Olimpiyat'larında mücadele eden İran Erkek Kılıç Milli Takımı, ABD takımını 44-45'e yenrek yarı finale yükseldi.
Milli sporcular yarı finalde Macaristan'la karşı karşıya gelecek.
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