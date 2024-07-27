Güney Koreli sporcular, olimpiyat açılışında Kuzey Kore olarak tanıtıldı

Güney Kore, Paris Olimpiyatları'nın açılış töreninde kendi sporcularının tanıtımında büyük bir kimlik hatası yapıldığını ifade ederek, organizatörlerden bu tür hataların tekrar yaşanmaması için garanti talep etti.

Dün yapılan açılışta, Güney Koreli sporcuların taşıdığı bot Seine Nehri'nden (Sen Nehri) geçerken, spiker tarafından "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti" olarak tanıtıldılar; bu, Kuzey Kore'nin resmi adıdır.

Komite özür diledi

Aynı tanıtım şekli, Kuzey Koreli delegasyon için de kullanıldı. Güney Kore'nin Spor ve Kültürden Sorumlu Bakan Yardımcısı Jang Mi-ran, uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach ile bir görüşme talep etti ve olayın ardından IOC, olayın bir hata olduğunu kabul ederek X hesabından Korece özür diledi.

Güney Kore'nin Olimpiyat Komitesi, bu hatayı organizatörlere bildirdi ve gelecekte benzer bir yanlışlığın yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını talep etti.

Güney Kore'nin delegasyonu 21 branşta yarışan 143 sporcudan oluşurken, Kuzey Kore 2016 Rio Olimpiyatlarından sonra ilk kez döndüğü oyunlarda 16 sporcu ile temsil ediliyor.