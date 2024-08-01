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1 Ağu 2024 08:50

Ayetullah Hamanei Şehit Heniyye’nin cenaze namazını ikame etti

Ayetullah Hamanei Şehit Heniyye’nin cenaze namazını ikame etti

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Tahran’da uğradığı suikast sonucu şehit düşen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin enaze namazını ikame etti.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Tahran’da uğradığı suikast sonucu şehit düşen  Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin enaze namazını ikame etti.

Ayetullah Hamanei cenaze namazı kılındıktan sonra Şehit Heniyye'ye veda etti.

News ID 1918984

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