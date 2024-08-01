Ayetullah Hamanei Şehit Heniyye’nin cenaze namazını ikame etti

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Tahran’da uğradığı suikast sonucu şehit düşen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin enaze namazını ikame etti.
Ayetullah Hamanei cenaze namazı kılındıktan sonra Şehit Heniyye'ye veda etti.
İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Tahran’da uğradığı suikast sonucu şehit düşen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin enaze namazını ikame etti.
İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Tahran’da uğradığı suikast sonucu şehit düşen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin enaze namazını ikame etti.
Ayetullah Hamanei cenaze namazı kılındıktan sonra Şehit Heniyye'ye veda etti.
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