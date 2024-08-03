Halid Meşal: İsrail'i asla tanımayacağız

Filistin İslami Direniş Hareketi'nin (Hamas) üst düzey liderlerinden Halid Meşal, Hamas’ın Siyonist rejimi asla tanımayacağını ve bu hareketin liderleri ve komutanlarının şehit düşmesinin Filistin ulusunun gücünü daha da artıracağını bildirdi.

Filistin milletinin ulusal birliği koruma ve direniş yolunu sürdüreceğini belirten Meşal, “Düşmanlarımız derslerini almadılar; Yüz yıl öncesinden beri liderlerimizi şehit ettiler ama sonuç ne oldu? Ne zaman bir komutan şehit olsa, onun yerine başka bir komutan gelirdi. Bu mesele Filistin milletinin gücünü daha da artıracaktır. Kardeşimiz Heniyye'nin şehit düşmesi bizim için büyük bir kayıp ancak düşman şehitlerin kanının özgürlük ve zafere giden yolu kısaltacağını bilmiyor. Yolumuza, politikamıza sahip çıkacağız, üzerimizde baskı yapılmanın faydası olmayacak. Tehditler bizi mağlup edemeyecek, değerlerimizden ve ideallerimizden zerre kadar geri adım atmayacağız” ifadelerinde bulundu.

Meşal, Ürdün Nehri'nden Akdeniz'e kadar uzanan tarihi Filistin topraklarının Filistin milletine ait olduğunu vurgulayarak, “Kudüs bizim kıblemiz ve hedefimizdir ve Filistin'de Siyonistlere yer yoktur. Heniyye, Gazze’deki Şati kampında halkının arasında yaşadı ve Filistin halkının sevinç ve üzüntüsüne ortak oldu” dedi.