Pezeşkiyan: İran-Çin 25 Yıllık İşbirliği Anlaşması yürürlüğe girmeli

İran’ın seçilen Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan dün Çin Devlet Başkanı Özel Temsilcisi Peng Qinghua ile bir araya gelerek ikili ilişkileri görüştü.

Pezeşkiyan İran ve Çin'in ortak işbirliği alanında çok büyük kapasiteye sahip olduğunu ve bunların yürülüğe girmesinin her iki ülke için de yeni fırsatlar yaratacağını ifade etti.

Pezeşkiyan özellikle iki önemli konu olan "Yol Kuşağı" projesi ve Çin-İran 25 yıllık işbirliği programının tamamlanması konusunda iki ülke arasında yapılan anlaşmaların en kısa sürede yürülüğe girmesine vurgu yaptı.

İran’nın dış politikasında Çin'i stratejik bir ortak olarak gören Pezeşkiyan, “Çin her zaman İran'ın kara gün dostu olmuştur ve ABD’nin acımasız ambargolarıyla baş etme konusunda yardımlarını unutmayacağız” dedi.

İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü ve BRICS temelinde Çin ile bölgesel ve uluslararası işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu belirten Pezeşkşyan, İran ile Çin arasındaki ilişkilerin uluslararası gelişmelerden etkilenmeyeceğini vurguladı.

Pezeşkiyan, “ABD, silah satmak amacıyla bölgemizde savaşı ve güvensizliği sürdürmeye çalışırken, Çin hükümetinin bölge ülkeleri arasındaki anlaşmazlıkları çözerek barış ve istikrarı korumaya yönelik eylemleri takdire şayandır”dedi.

Siyonist rejimin Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’ye suikast düzenlemesine değinen Pezeşkiyan, ABD'nin askeri ve siyasi mali desteğinin bu tür cinayetlerin devam etmesine neden olduğunu ifade etti.

Pezeşkiyan, “Bu tür vahşi, benzeri görülmemiş ve insanlık karşıtı suçların meydana gelmesinden uluslararası toplum sorumludur ve insan hakları örgütleri ve insan hakları iddiasında bulunan ülkeler, modern dünyanın bu vahşeti karşısındaki sessizliğinden dolayı sorumlu” ifadelerinde bulundu.

Pezeşkiyan, Çin’in Siyonist rejimin suçlarını kınamak için tüm kapasitesini kullanması gerektiğine vurgu yaptı.

Çin Devlet Başkanı Özel Temsilcisi Peng Qinghua ise, ülkesinin İran ile 25 yıllık ortak işbirliği programını uygulamaya ve ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu vurguladı.

Peng Qinghua ayrıca, Çin'in bölgesel ve küresel gelişmelerde İran'ın rolünü desteklediğini belirterek, barış ve istikrarın yanı sıra çok taraflı dünya düzeninin sağlanması alanında İran'la işbirliğine hazır olduklarını söyledi.

Leyla Ferahani