İmamoğlu'ndan Siyonist bakanın paylaşımına tepki

İBB Başkanı İmamoğlu, Siyonist Rejim Dışişleri Bakanı Katz'ın sosyal medya hesabından kendi adını da etiketleyerek yaptığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına aynı mecrada yanıt verdi.

Ekrem İmamoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bayrağına ve Cumhurbaşkanı'na hakaret eden bu açıklamanızı size aynen iade ediyorum. Demokrasiyi ve hukuku, elinde on binlerce çocuğun kanı olan birilerinden öğrenecek değiliz. Evet, her şey çok güzel olacak. Filistin özgür olduğu zaman."