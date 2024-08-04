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4 Ağu 2024 14:07

SADAT'ın kurucusu Adnan Tanrıverdi vefat etti

SADAT'ın kurucusu Adnan Tanrıverdi vefat etti

SADAT’ın (Uluslararası Savunma Danışmanlığı) kurucusu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski başdanışmanı Adnan Tanrıverdi yaşamını yitirdi.

Türk medyasına göre SADAT’ın (Uluslararası Savunma Danışmanlığı) kurucusu Adnan Tanrıverdi bugün sabaha karşı vefat etti. Tanrıverdi, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski başdanışmanıydı.

Cenazesi yarın toprağa verilecek

Tanrıverdi'nin cenazesi 5 Ağustos Pazartesi günü (yarın) ikindi namazını müteakiben Eyüpsultan Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Tanrıverdi, Ağustos 2016 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atanmıştı. Bu görevden Ocak 2020’de istifa etti.

News ID 1919080

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