SADAT'ın kurucusu Adnan Tanrıverdi vefat etti

Türk medyasına göre SADAT’ın (Uluslararası Savunma Danışmanlığı) kurucusu Adnan Tanrıverdi bugün sabaha karşı vefat etti. Tanrıverdi, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski başdanışmanıydı.
Cenazesi yarın toprağa verilecek
Tanrıverdi'nin cenazesi 5 Ağustos Pazartesi günü (yarın) ikindi namazını müteakiben Eyüpsultan Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Tanrıverdi, Ağustos 2016 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atanmıştı. Bu görevden Ocak 2020’de istifa etti.
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