  1. Türkiye
5 Ağu 2024 10:22

Türkiye'de kabine toplanıyor; İsrail saldırları gündemde

Türkiye'de kabine toplanıyor; İsrail saldırları gündemde

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanıyor. Toplantının öncelikli gündeminde İsrail'in Filistin'de sürdürdüğü katliamlar olacak.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 3 haftalık aranın ardından yine yoğun gündemle toplanacak. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek toplantının en önemli başlığı ise Filistin.

Hürriyet'e göre, Türkiye, Ortadoğu'daki gelişmeleri yakından takip ediyor. Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'nin şehit edilmesi, Tahran'ın Tel Aviv'e olası yanıtı ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sonrasında bölgede tansiyon daha da yükseldi.

Kabine toplantısında soykırımcı Netanyahu'nun gerilimi bütün bölgeye yayma girişimlerine karşı izlenecek yol haritası üzerinde durulacak. Gazze Şeridi'nde katliamlarını sürdüren İsrail'e yönelik uluslararası baskının artması ve Filistinlilere acil insani yardım ulaştırılması için atılacak adımlar konuşulacak.

News ID 1919098

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