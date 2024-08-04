Kassam Tugayları'ndan Siyonistlere uyarı: Sıfır mesafeden vururuz

İşgal altındaki Filistin'in merkezinde, Tel Aviv'in güneyindeki Holon bölgesinde gerçekleştirilen bıçaklı eylem sonucunda iki işgalci öldü ve 4 yerleşimci de yaralandı.

İsrail ambulansı, yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirterek, durumlarının ciddi ve umutsuz olduğunu belirtti.

Siyonist İsrail medyası, operasyonun Holon'un çeşitli yerlerinde gerçekleştiğini ve yaralıların yüzlerce metre uzakta olduğunu bildirdi.

Kassam Tugayları'ndan Siyonistlere uyarı

Hamas Hareketi'nin askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, Holon'daki operasyonun ardından, bıçağın arkasında Siyonist yerleşimcilerin olduğu, kefiye takan bir adamın görüntüsünü yansıtan bir bıçak resmi yayınladı. Resimde Arapça ve İbranice olarak ''sıfır mesafe'' uyarı mesajı yer alıyor.