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6 Ağu 2024 08:25

Ayn el-Esed üssüne yapılan saldırıda iki ABD askeri öldü

Ayn el-Esed üssüne yapılan saldırıda iki ABD askeri öldü

Siyonist haber kaynakları, Ayn El Esed üssüne düzenlenen saldırılarda iki ABD askerinin öldüğünü bildirdi.

Siyonist medya, Pazartesi gecesi Ayn El Esed üssüne düzenlenen roketli saldırıda iki ABD askerinin öldüğünü bildirdi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcüsü, Irak'ın batısındaki Ayn El Esed üssünde çok sayıda ABD askerinin yaralandığını ve yaralı askerlerin durumunun kritik olduğunu duyurdu.

Pentagon sözcüsü ayrıca Ayn El Esed üssündeki yaralı askerlerin sağlık durumu hakkında ellerinde detaylı bilgi bulunmadığını açıkladı.

ABD askerlerinin konuşlandığı Ayn el-Esed askeri üssüne dün (5 Ağustos 2024) saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Leyla Ferahani

News ID 1919119

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