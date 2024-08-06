Ayn el-Esed üssüne yapılan saldırıda iki ABD askeri öldü

Siyonist medya, Pazartesi gecesi Ayn El Esed üssüne düzenlenen roketli saldırıda iki ABD askerinin öldüğünü bildirdi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcüsü, Irak'ın batısındaki Ayn El Esed üssünde çok sayıda ABD askerinin yaralandığını ve yaralı askerlerin durumunun kritik olduğunu duyurdu.

Pentagon sözcüsü ayrıca Ayn El Esed üssündeki yaralı askerlerin sağlık durumu hakkında ellerinde detaylı bilgi bulunmadığını açıkladı.

ABD askerlerinin konuşlandığı Ayn el-Esed askeri üssüne dün (5 Ağustos 2024) saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Leyla Ferahani