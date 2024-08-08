Japonya'da 7.1 büyüklüğünde deprem oldu

Japonya'da oldukça şiddetli bir deprem meydana geldi. Uzmanlar tarafından depremin büyüklüğü ilk olarak 6.9 olarak açıklansa da Japon Meteoroloji Ajansı, sonrasında büyüklüğü 7.1 olarak revize düzeltti.

Tsunami uyarısı ise ülkenin güneybatısındaki Kyūshū ve Shikoku adalarının bir dizi bölgesine yapıldı. Dalgaların yaklaşık 1 metre yüksekliğinde olmasının beklendiği belirtildi.

Kyūshū adasında depremin ardından hızlı tren seferleri durdurulurken, Kagoşima bölgesindeki Sendai nükleer santralinde şu an için herhangi bir sorun yaşanmadığı ve faaliyetin sürdüğü belirtildi.

Son olarak, tsunami dalgalarının güneybatıdaki Miyazaki bölgesine ulaştığı haberi geldi.

Depremde can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Sosyal medyada depremin hasara yol açtığı bilgisi verildi.

Kyuşu bölgesinde tren seferleri durdurulurken, Kagoşima'daki Sendai Nükleer Santrali'nde bir sorun yaşanmadığı bildirildi.