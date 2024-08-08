İsrail'in Gazze'deki soykırımı ABD'nin atom saldırısından daha az değil

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Japonya’ya atom bombası atılmasının 79. yıldönümü dolayısıyla X sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kenani, yaptığı paylaşımda, "Dünyanın en büyük barış ve güvenlik tehdidi nasıl aynı zamanda bu barışın öncüsü olabilir?!. 79 yıl önce, Amerika Birleşik Devletleri Hiroşima ve Nagazaki şehirlerine atom bombası atarak birkaç yüz bin masum insanın hayatını kaybetmesine neden oldu ve insanlık tarihindeki ilk ve tek nükleer silah kullanımı utancını üzerine aldı. Bu şehirlerin atom bombasıyla bombalanması, ABD'nin insan hakları iddialarının yalan olduğunun en büyük kanıtıdır. İsrail'in Gazze Şeridi'nde ABD'nin sınırsız ve koşulsuz desteğiyle ve yasaklanmış bombalarla gerçekleştirdiği savaş suçları ve soykırım, 79 yıl önce Hiroşima ve Nagazaki'ye yapılan atom saldırısı rezaletinden daha az değildir. ABD hükümetinin bu utanç verici 'ilkler' listesinde daha pek çok şey vardır." ifadelerini kullandı.