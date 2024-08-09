Müslümanlar birleşseydi Gazze'deki sivil katliam yaşanmazdı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Basında yer alan haberlere göre Nagazaki Belediyesi, İsrail'in Japonya büyükelçisini atom kurbanlarının anılacağı törene davet etmeyeceğini duyurdu.

ABD, G7 ve bazı Batı ülkelerinin büyükelçileri de Siyonist rejimin büyükelçisini davet etmedikleri için bu törene katılmayacaklarını açıkladılar!

Eğer İslam ülkeleri ve Müslümanlar uluslararası hukuk, insani ve dini görevleri doğrultusunda Gazze halkını destekleseydi, Filistinli siviller katil aşiret tarafından katledilmezdi.'' dedi.

Japonya'da, Nagazaki Belediyesi tarafından atom bombalı saldırının yıl dönümü olan 9 Ağustos'ta düzenlenecek anma törenine İsrail'in davet edilmemesi nedeniyle İngiltere ve ABD'de de törene katılmayacağını bildirmişti.