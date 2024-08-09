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9 Ağu 2024 11:50

Kenani:

Müslümanlar birleşseydi Gazze'deki sivil katliam yaşanmazdı

Müslümanlar birleşseydi Gazze'deki sivil katliam yaşanmazdı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ''İslam ülkeleri ve Müslümanlar uluslararası hukuk, insani ve dini görevleri doğrultusunda birleşip Gazze halkını destekleseydi, Filistinli siviller katil aşiret tarafından katledilmezdi.'' dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani,  sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Basında yer alan haberlere göre Nagazaki Belediyesi, İsrail'in Japonya büyükelçisini atom kurbanlarının anılacağı törene davet etmeyeceğini duyurdu.

ABD, G7 ve bazı Batı  ülkelerinin büyükelçileri de Siyonist rejimin büyükelçisini davet etmedikleri için bu törene katılmayacaklarını açıkladılar!

Eğer İslam ülkeleri ve Müslümanlar uluslararası hukuk, insani ve dini görevleri doğrultusunda Gazze halkını destekleseydi, Filistinli siviller katil aşiret tarafından katledilmezdi.'' dedi.

Japonya'da, Nagazaki Belediyesi tarafından atom bombalı saldırının yıl dönümü olan 9 Ağustos'ta düzenlenecek anma törenine İsrail'in davet edilmemesi nedeniyle İngiltere ve ABD'de de törene katılmayacağını bildirmişti. 

News ID 1919177

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