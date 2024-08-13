ABD bölgedeki terörizmin ana sponsorudur

İran, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 8 Ağustos 2024'teki "Uluslararası barış ve güvenliğe yönelik terör eylemlerinin yol açtığı tehditler" konulu toplantısının ardından Güvenlik Konseyi'ne mektup gönderdi.

İran'ın gönderdiği mektup şöyledir:

"Söz konusu toplantıda ABD temsilcisi, Rusya temsilcisinin açıklamalarına cevaben, toplantı gündeminden saparak, İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik asılsız, yanıltıcı ve yanlış suçlamalarda bulundu.

İran ABD temsilcisinin bu asılsız suçlamalarını ve sorumsuz davranışlarını şiddetle reddediyor ve kınıyor. Hem bölgede hem de uluslararası alanda terörün ana sponsoru ve destekçisinin İran değil, ABD olduğu açıktır.

ABD'nin İsrail rejiminin sadık bir destekçisi olarak bu rejimin soykırımını desteklerken ve çocuklar ve kadınlar da dahil olmak üzere masum Filistinlileri öldürmek için Siyonistlere büyük miktarda silah sağlarken İran'a karşı suçlamalarda bulunması gülünç ve utanç vericidi.

ABD'nin Suriye'de işgal altındaki bölgelerdeki El Nusra Cephesi gibi terör örgütlerini desteklemesi Birleşmiş Milletler Şartı'nın, uluslararası hukukun ve Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarının açık bir ihlalidir ve ABD'nin bölgedeki terörün ana sponsoru olduğunun bir başka kanıtıdır."