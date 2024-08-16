Abdüsselam Heniyye: Füze babamın telefonunu takip etti

Al Arabiya'nın haberine göre, Şehit İsmail Heniyye'nin oğlu Abdüsselam Heniyye, babasının şehit olmasına neden olan güdümlü füzenin, babasının telefonunun sinyaliyle yönlendirildiğini belirtti.

"Bu güdümlü füze, babamın odasında ve başının yakınında bulunan bir cep telefonu iziyle yönlendiriliyordu." diyen Abdüsselam Heniyye, babasının o gece saat 22.15'e kadar telefonunu kullanmaya devam ettiğini kaydetti.

Abdüsselam Heniyye, bu durumun füzenin hedef belirleme sürecinde kritik bir rol oynadığını vurguladı.

Eski Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İran'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Mesut Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bulunduğu Tahran'da suikaste uğramıştı.