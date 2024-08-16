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16 Ağu 2024 09:01

İran'da orman yanıgı; müdahale sürüyor

İran'da orman yanıgı; müdahale sürüyor

İran'ın İlam eyaletinde yer alan Badre kentindeki ormanlarda yangın çıktı.

İran'ın İlam eyaletinde yer alan Badre kentindeki ormanlarda büyük yangın çıktı.

Yapılan tüm müdahaleye rağmen yangın henüz söndürülmedi.

News ID 1919362

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