https://tr.mehrnews.com/news/1919362/ 16 Ağu 2024 09:01 News ID 1919362 Toplum Toplum 16 Ağu 2024 09:01 İran'da orman yanıgı; müdahale sürüyor İran'ın İlam eyaletinde yer alan Badre kentindeki ormanlarda yangın çıktı. İran'ın İlam eyaletinde yer alan Badre kentindeki ormanlarda büyük yangın çıktı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen yangın henüz söndürülmedi. News ID 1919362 کپی شد İlgili haberler Mahmud Abbas: Topraklarımızdan ayrılmayacağız Tahran'da zincirleme trafik kazası Türkiye'den Mescid-i Aksa baskınına tepki Ekler Toplum İran yangın orman yangını
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