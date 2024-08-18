İran paralimpik milli sporcular için uğurlama töreni düzenlendi

2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılacak İran kafilesi için Meşhed'deki Hazreti İmam Rıza (a.s) Türbesi'nde uğurlama töreni düzenlendi.
İran İslam Cumhuriyeti kafilesi, 66 sporcuya ek olarak antrenör, görevli ve destek personelinden oluşan 54 kişilik ekiple birlikte toplamda 120 kişiden oluşuyor.
17. Paralimpik Oyunları, 28 Ağustos - 8 Eylül tarihleri arasında Fransa'nın başkenti Paris’te düzenlenecek.
"İnanç, fedakarlık ve onur" Paris Paralimpik Oyunları'na katılacak İran kafilesinin sloganı olarak seçilmiştir.
İran spor kafilesi 23 Ağustos'ta Paris'e hareket edecek.
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