Pezeşkiyan'dan Paris’te madalya kazanan milli tekvandocu Rehimi’ye tebrik

Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, sosyal medya X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli tekvandocu Zehra Rehimi’yi tebrik etti.

Pezeşkiyan’ın mesajı şöyle:

“İran konvoyunun en genç üyesi olarak Paralimpik Oyunları'ndaki ilk deneyiminde gümüş madalya kazandığın için onur duyuyoruz. Henüz yolun başındasın. Sen başarıya giden yolu öğrendin, böyle devam et. Sana mutluluk ve başarılar dilerim”

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden milli tekvandocu Zehra Rehimi kadınlar K44 52 kiloda gümüş kazandı.