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23 Ağu 2024 21:30

İran Paralimpik Oyunlar kafilesi Paris'te

İran Paralimpik Oyunlar kafilesi Paris'te

2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılacak İran kafilesi'nin Fransa'ya gittiği açıklandı.

2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılacak İran kafilesi Fransa'ya ulaştı. İran spor kafilesi Paris'te İran'ın Fransa Büyükelçisi Muhammed Eminnejad tarafından karşılandı.

İran İslam Cumhuriyeti kafilesi, 66 sporcuya ek olarak  antrenör, görevli ve destek personelinden oluşan 54 kişilik ekiple birlikte toplamda 120 kişiden oluşuyor.

17. Paralimpik Oyunları, 28 Ağustos - 8 Eylül tarihleri arasında Fransa'nın başkenti Paris’te düzenlenecek.

"İnanç, fedakarlık ve onur" Paris Paralimpik Oyunları'na katılacak İran kafilesinin sloganı olarak seçilmiştir.

News ID 1919559

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