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30 Ağu 2024 09:51

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Rehimi gümüş madalya kazandı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Rehimi gümüş madalya kazandı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden milli tekvandocu Zehra Rehimi kadınlar K44 52 kiloda gümüş kazandı.

Grand Palais'te düzenlenen para tekvando müsabakalarının final maçında İranlı tekvandocu Zehra Rehimi, Moğulistan’dan Ulanbayar’la kaşılaştı.

Milli tekvandocu Rehimi bu maçta 5-2 rakibine mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

Rehimi ilk karşılaşmada Çin'den Shao Jian’I 13-2 mağlup etti ve ardından Brezilyalı Machado Stumpf’u 6-4 yenerek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde Gürcistanlı  Ana Japaridze ile mücadele eden Rehimi 6-0 kazanarak final maçına çıkmaya hak kazandı.

17. Paralimpik Oyunları Fransa'nın başkenti Paris'te Çarşamba akşamı yapılan açılış töreniyle başladı.

Oyunlar 8 Eylül'e kadar devam edecek.

News ID 1919726

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