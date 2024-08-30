Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Rehimi gümüş madalya kazandı

Grand Palais'te düzenlenen para tekvando müsabakalarının final maçında İranlı tekvandocu Zehra Rehimi, Moğulistan’dan Ulanbayar’la kaşılaştı.
Milli tekvandocu Rehimi bu maçta 5-2 rakibine mağlup olarak gümüş madalya kazandı.
Rehimi ilk karşılaşmada Çin'den Shao Jian’I 13-2 mağlup etti ve ardından Brezilyalı Machado Stumpf’u 6-4 yenerek yarı finale yükseldi.
Yarı finalde Gürcistanlı Ana Japaridze ile mücadele eden Rehimi 6-0 kazanarak final maçına çıkmaya hak kazandı.
17. Paralimpik Oyunları Fransa'nın başkenti Paris'te Çarşamba akşamı yapılan açılış töreniyle başladı.
Oyunlar 8 Eylül'e kadar devam edecek.
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