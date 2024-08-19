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19 Ağu 2024 21:50

Pakistan'da silahlı çatışma: 3'ü asker 8 ölü

Pakistan'da silahlı çatışma: 3'ü asker 8 ölü

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde çıkan çatışmada 3 asker hayatını kaybetti, 5 saldırgan güvenlik güçlerince öldürüldü.

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Hayber Pahtunhva eyaletinin Afganistan sınırı yakınındaki Bajaur bölgesinde saldırganların sızma girişiminde bulunduğu bildirildi.

Bölgede güvenlik güçleri ile sızma girişiminde bulunanlar arasında çatışma çıktığı belirtilen açıklamada, 5 saldırganın etkisiz hale getirildiği ve girişimin engellendiği ifade edildi. Açıklamada, çatışmalar sırasında 3 askerin de hayatını kaybettiği aktarıldı.

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, yaptığı açıklamada, olaydan derin üzüntü duyduğunu ifade ederek, hayatını kaybeden askerleri saygıyla andı.

Pakistan'da bu yıl özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde saldırılar arttı. İslamabad, saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunurken Afganistan bu iddiaları reddediyor.

News ID 1919459

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