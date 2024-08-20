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20 Ağu 2024 11:40

İran’da Erbain günü tiyatro oyunları sahnelenemeyecek

İran’da Erbain günü tiyatro oyunları sahnelenemeyecek

Erbain gününün gelmesiyle birlikte tiyatro oyunları İran’da 2 gece boyunca sahnelenmeyecek.

Erbain günününe denk gelmesi nedeniyle 24 Ağustos Cumartesi akşam ezanından 25 Ağustos Pazar gününün sonuna kadar İran’da oyunlar sahneye çıkmayacak.

Bu süre zarfında dini ve özel oyunlar her zamanki gibi sahne performansı gösterebilir.

Oyunların 26 Ağustos Pazartesi gününden itibaren yeniden sahnelenmesi mümkündür.

Erbain gününden ne biliyoruz?

Erbain (kırkıncı gün), Hazreti Muhammed'in (s.a.v.) değerli torunu İmam Hüseyin'in şehadet yıldönümünden 40 gün sonrasına denk geliyor. Kerbela esirlerinin, hicretin 61. Yılında Safer ayının 20’sinde Şam’dan Medine’ye dönerken, Kerbela’ya uğrayarak İmam Hüseyin’i (a.s) ziyaret ettikleri meşhurdur.Bu gün İran’da resmi tatildir. Şialar, Erbain günü matem ve yas tutarak sokaklara dökülmektedirler. 

News ID 1919472

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