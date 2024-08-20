Özgür Özel Filistin’den önce ABD’ye gidecek

Sputnik'te yer alan habere göre, CHP Lideri Özgür Özel TBMM’de Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbası’ın katılımı ile gerçekleşen Filistin özel oturumuna ayağı kırıldığı için katılamamıştı. Daha sonra Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Özgür Özel, Abbas tarafından Filistin’e davet edildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Filistin Özerk Teşkilatı Başkanı Mahmud Abbas'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Filistin'e davet etmesine ilişkin, "Genel Başkan'ımızın programı doğrultusunda bir planlama yapılacak. Önümüzdeki takvimde Genel Başkan'ımız Sayın Özgür Özel'in Filistin'e Sayın Mahmud Abbas'ı ziyarete gideceğini paylaşabiliriz" ifadelerini kullandı.

Bu açıklama üzerine CHP Genel Başkanı Özel’in ne zaman Filistin’e gideceği sorusu gündeme geldi. Sputnik’in CHP kayanlarından edindiği bilgiye göre Özel’in Filistin ziyaretinin yakın bir tarihte gerçekleşmeyeceği belirtildi.

Özel’in Eylül ayından yoğun bir yurt dışı programının olduğunu belirten kaynaklar, CHP Genel Başkanı’nın önce ABD de İngiltere ziyaretlerinin olacağını bu nedenle de Filistin ziyaretinin takvimde yer almadığını söylediler.

CHP Genel Başkanı Özel daha önce Filistin’e gideceğini duyurmuş ve tarih vermişti. Özel 15 Nisan’da Filistin’de olacağını belirtmiş ama o tarih geldiğinde sosyal medya hesabından “Bugün için Filistin'e gideceğimizi daha önce duyurmuştum. Ancak bölgede yaşanan son gelişmeler ve hava sahalarının uçuşa kapanması sebebi ile programımızı maalesef bugün gerçekleştiremiyoruz” ifadesini kullanmıştı.

CHP Genel Başkanı Özel Genel Başkanı Suriye Devlet Başkanı Esad ile görüşmek üzere Şam’a gideceği duyurulmuştu. Bu konuda Suriye’den yapılan açıklamada ise “Türkiye’den hiçbir siyasi parti ile temas halinde olmadıklarını” belirtilmişti.